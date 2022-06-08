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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صورته بالهاتف.. عقوبات رادعة تنتظر شابا تحرش بسيدة في النزهة

عقوبة التحرش
عقوبة التحرش

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش بعد أن نجح رجال المباحث في القبض علي شخص لاتهامه بارتكاب واقعة التحرش بسيدة بالنزهة بعد أن وثقت الواقعة بتصويرها فيديو بهاتفها المحمول.

 

ويستعرض موقع صدي البلد، أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة  وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى: 

 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

 

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد ورود بلاغ من صاحب شركة شحن مقيم بدائرة القسم، وبصحبته زوجته تحمل جنسية إحدى الدول ، وقرر بتضرره من قائد دراجة نارية " غير معلوم لديه " لقيامه بالتحرش بزوجته أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة الشيراتون بدائرة القسم، وقيامها بتصوير الواقعة من خلال هاتفها.

 

أسفرت جهود التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد الدراجة النارية وتبين أنها مقيدة بإسم سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وأصل بلدته محافظة المنيا تم ضبطه وإعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

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