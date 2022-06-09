أحلى من المحلات.. طريقة عمل دجاج مقرمش في المنزل

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دجاج مقرمش في المنزل، فيعتبر من الأكلات التي يحرص العديد على شرائها من المحلات و المطاعم.

مقادير دجاج مقرمش



-لنقع الدجاج

دجاجة منزوعة الجلد مقطعه 8 قطع

3 ونصف لتر ماء

نصف كوب ملح

ثلاث أرباع كوب سكر



-لتتبيل الدجاج

ملعقة كبيرة زعتر جاف

نصف ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون

نصف ملعقة صغيرة روزماري جاف مطحون

نصف ملعقة صغيرة ريحان جاف مطحون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة كبابة صيني

2 ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة شطة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملح

فلفل أسود

ماء



-لعمل عجينة القلي

4 بيض

كوب دقيق

ماء

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بيكينج بودر



-لعمل الطبقة الخارجية

دقيق

نصف كوب نشا

ملعقة كبيرة ثوم بودر

رشة قرفة بودر

ملح

فلفل أسود

زيت غزير للقلي



طريقة التحضير دجاج مقرمش



أولاً: نقع الدجاج:

يذاب الملح والسكر في الماء وتنقع قطع الدجاج في الخليط لمدة ٢٤ ساعه.

ثانياً: تتبيل الدجاج:

تخلط كل التوابل معاً في طبق تحضير كبير، ترفع قطع الدجاج من محلول النقع وتخلط مع التوابل. يضاف القليل من الماء لسهولة خلط التوابل مع الدجاج، يترك الدجاج ٤ ساعات على الأقل في التتبيله وبحد أقصى ليله.

ثالثاً: عجينة القلي:

يخلط البيض مع الدقيق والتوابل ويقلب جيداً، يضاف القليل من الماء ويقلب مع العجينه حتى تتجانس وتصل للسمك المطلوب، تضاف العجينة على الدجاج المتبل وتخلط معه جيداً حتى تتغلف كل قطعة دجاج بالعجينة تماماً.

رابعاً: الطبقة الخارجية:

يخلط الدقيق مع النشا والقرفة البودر والثوم وملح وفلفل اسود و تغطى قطع الدجاج بخليط الطبقة الخارجية تماماً.

يحضر زيت غزير ساخن وتقلى به قطع الدجاج، بعد أن تتماسك الطبقة الخارجيه على قطع الدجاج تخفض الحرارة حتى ينضج الدجاج من الداخل تماماً.



يقدم الدجاج مع أرز الريزو ومع سلطة الكول سلو.