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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيمة ما أتلفوه.. إلزام متهمي فض اعتصام النهضة بدفع 39 مليون جنيه

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإلزام 379 متهم في قضية فض اعتصام النهضة بدفع مبلغ ٣٩٨٦٩٠٧٣ مليون جنيه متضامنين عن قيمة ما تم إتلافه.

 

وقررت المحكمة إلزام المتهمين السابق الحكم عليهم والمعاد إجراءات محاكمتهم متضامين معا في رد مبلغ ١٨٧٥٨٠ جنيه لحديقة الحيوان، ومبلغ ٢٩٩٢٣٧٥ جنيه لحديقة الأورمان، ومبلغ ١٠٩٠٠٣٦١ جنيه لمحافظة الجيزة، ومبلغ ٢٥٧٨٨٧٢١ جنيه الي كلية الهندسة جامعة القاهرة، بإجمالي ما يقرب من 40 مليون جنيه.

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كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


 
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم إنفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

فض اعتصام النهضة مجمع محاكم طرة المستشار معتز خفاجي

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