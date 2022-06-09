محافظ الفيوم يكشف تفاصيل العثور على مقبرة حمير

كشف الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، تفاصيل واقعة العثور على مئات الهياكل العظمية لبعض الحمير المذبوحة والمسلوخة بصحراء طريق الفيوم أسيوط القاهرة الغربى.

وقال الانصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" جالنا اخطار بالأمس بالأمر ووجهنا مديرية الطب البيطري بمتابعة الامر واكتشفنا وجود جثث متحللة لحمير بمساحة 15 فدانا.

وأوضح،:" الرأي المبدئي هو سلخ الحمير وبيع جلدها لبعض الدول خارج مصر وهو أمر يتم في الخفاء لانه غير مشروع ولكن يستخدم هذا الجلد في بعض الصناعات".



وأضاف محافظ الفيوم،:" نقوم بمتابعة المطاعم في الفيوم من خلال فرق طبية للتأكد من جودة اللحوم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وحماية المستهلك".