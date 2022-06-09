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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 20 يوما من الولادة..

ملحقتش تفرح بابنها..تلوث الدم يقتل حبيبة بعد 20 يوما من الولادة بالقليوبية

الضحية حبيبة
الضحية حبيبة

شهدت مدينة القناطر الخيرية وفاة فتاة  تدعى حبيبة محمود بعد رحلة علاج استمرت حوالي 20 يوما اثر إصابتها بتلوث في الدم وفشل كلوي، إثر نزيف حاد تعرضت له خلال إجرائها عملية ولادة بإحدى العيادات الخاصة بالقناطر الخيرية.

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أسرة حبيبة والتي كانت ضحية الإهمال الطبى بعد إصابتها بفشل كلوي، وتدهور حالتها الصحية نتيجة خطأ تعرضت له في عيادة خاصة أثناء ولادتها طفلها الأول.

وقالت أسرتها ان حبيبة متزوجة منذ عام  وتعرضت لنزيف حاد أثناء الولادة التي أجريت في إحدى العيادات الخاصة، كما أن السبب الرئيسي وفق الأطباء المعالجين للحالة هو تعرضها لتسمم في الدم وفشل كلوي بسبب عدم تعقيم آلات الجراحة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمدينة القناطر الخيرية صورا لفتاة تدعى حبيبة مرفقة بأدعية يطالبون من خلالها بالشفاء العاجل لها، وذلك لتعرضها لوعكة صحية شديدة بعد إصابتها بتلوث في الدم خلال عملية ولادة طفلها الأول.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن حبيبة دخلت لتجري عملية ولادة داخل عيادة خاصة بمدينة القناطر الخيرية، وتعرضت لنزيف حاد وتلوث ما عرض حياتها للخطر، وأصيبت بعدها بمشاكل صحية منها مياه على الرئة وتوقف الكلى وتم نقلها لمستشفى الدمرداش لترقد بوحدة العناية المركزة.

حبيبة القناطر الخيرية تلوث الدم نزيف حاد عملية ولادة

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