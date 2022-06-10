إياد نصار: مقدرتش أمسك نفسي من الضحك داخل لوكيشن المزاريطة

حل الفنان إياد نصار، ضيفا علي الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ومشاركته في مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير أوي.

وكشف الفنان إياد نصار عن كواليس مشهده في حلقات مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 حيث أكد أنها تجربة حلوة وبمجرد دخوله اللوكيشن لم يمسك نفسه من الضحك.

وعن حياته الشخصية وما الوظيفة التي كان من الممكن أن يشغلها لو لم يكن ممثلا، قال نصار،:" لو لم أكن ممثلا ولو بعيد عن الحقل الفني كنت هشتغل في العقارات والبناء والحاجات دى، متابعا:" كان من الممكن أن أكون مؤلفا".