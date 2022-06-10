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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تستعد لطرح أندرويد 13 بعد وضع اللمسات الأخيرة

أندرويد 13
أندرويد 13

أصدرت شركة جوجل Google، الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 13، ويأتي هذا بعد شهر تقريبًا من طرح الإصدار التجريبي الثاني، بما يتماشى مع جدول إصدار الشركة المعلن مسبقا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل جوجل وفقا للجدول الزمني الخاص على الإطلاق بنظام التشغيل Android 13، وستكون هناك نسخة تجريبية أخرى في يوليو القادم، وبعد ذلك ستكون الخطوة التالية هي الإصدار الأخير الذي سيتم طرحه على جميع وحدات البكسل المدعومة في وقت ما هذا الخريف.

 

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جوجل تستعد لطرح أندرويد 13 بعد وضع اللمسات الأخيرة

ويمثل طرح الإصدار التجريبي الثالث مؤشرا على أن جوجل قد أنهت التحديثات الرئيسية لنظام تشغيلها المنتظر، وأن كل ما يحدث من الآن حتى الإصدار النهائي يتعلق بوضع اللمسات النهائية.

الجدول الزمني لإطلاق نظام التشغيل أندرويد 13

وتصل واجهة المستخدم الجديدة من الإصدار التجريبي لـ أندرويد 13، إلى واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية النهائية، والسلوكيات النهائية التي تواجه التطبيق.

وكعادتها، تزود جوجل أجهزة بكسل Pixel التابعة لها، بالإصلاحات الجديدة أولا ، وكجزء من إصلاح واجهة المستخدم، تقول جوجل: إنها تمكنت من جعل أندرويد أكثر كفاءة في الوقت نفسه.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة لمطوري التطبيقات، لأن ذلك يعني أن جميع السلوكيات التي تواجه التطبيق في نظام التشغيل وكذلك واجهات برمجة التطبيقات أصبحت الآن نهائية، مما يساعد معظم مطوري التطبيقات في بدء العمل على توافق أندرويد 13 لتطبيقاتهم، مع العلم أن النظام الأساسي لن يتغير من الآن حتى الإصدار النهائي.


ويمثل الأمان والخصوصية الركيزة الثانية لجوجل بالنسبة لنظام أندرويد 13، حيث يجلب التحديث القادم المزيد من أدوات الخصوصية والأمان، والإنتاجية، بالإضافة إلى دعم أفضل للأجهزة اللوحية والشاشات الكبيرة المبنية على العمل الذي بدأ مع Android 12L.

وكما يقدم نظام جوجل المنتظر، إشعارات أذونات جديدة للتطبيقات التي تصل إلى ميزات الهاتف دون اذنك، ومنتقي صور تم تجديده للمشاركة وأيقونات التطبيقات ذات السمات ودعم اللغة لكل تطبيق ودعم المعايير الحديثة مثل فيديو HDR و Bluetooth LE Audio و MIDI 2.0 عبر USB.

وتقول جوجل إن المزيد من الميزات تأتي إلى أندرويد 13 في وقت لاحق من هذا العام مع اقترابنا من الإصدار العام للتحديث، وفي غضون ذلك، يمكنك تجربة الإصدار التجريبي عبر أجهزة محددة، بما في ذلك جوجل بكسل، وأجهزة نوكيا وأسوس وأوبو وشاومي ووان بلس.

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