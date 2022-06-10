محمد عساف يطرح أحدث أغانيه أنا أستاهل على يوتيوب

طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف أحدث أغانيه و التي تحمل اسم "انا استاهل" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية انا أستاهل من كلمات قصي عيسى، الحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ميكس وماستر جاسم محمد.

وبدأت هذه الأغنية تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور الذين عبّروا عن اعجابهم بها.

يذكر ان محمد عساف كان قد نشر في الفترة السابقة مقطع فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة "انا أستاهل"، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



محمد عساف يحقق ٢ مليون مشاهدة :

يذكر أن حقق المطرب محمد عساف ، حوالي 2 مليون مشاهدة بفيديو كليب أغنيته الجديدة “أنا العاشق” التي طرحها على موقع يويتوب منذ حوالي أسبوع، وهي من كلمات هالة علي وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.