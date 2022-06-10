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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في 3 دقائق.. فنانان تشكيليان يرسمان إلهام شاهين على المسرح

صدى البلد

حرص شابان من الفنانين التشكيليين على إهداء الفنانة إلهام شاهين، لوحات فنية «بورتريهات» لها خلال تكريمها في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية.

وقام الفنانان الشابان برسم إلهام شاهين، على المسرح في 3 دقائق، وبعدها قدما لها رسمتين إضافيتين لها، وانبهرت الفنانة بأداء الفنانين.
تكريم إلهام شاهين

ويكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج د. أشرف أبو النجا بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما النجمة إلهام شاهين فى احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان "كيف تصنع التاريخ ...خلطة إلهام " بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

من جانبه قال المخرج أشرف أبو النجا، فى بيان صحفى له اليوم أن الاحتفالية تبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الفنانة القديرة إلهام شاهين وأبرز محطاتها الفنية من إخراجه

ووجه ابو النجا خلال بيانه الشكر للناقد الكبير الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب و نقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لما قدمه من دعم فنى ولوجستى من أجل إقامة هذة  الاحتفالية الكبرى كما وجه الشكر أيضا للفنان القدير  أحمد سلامة ..

وأضاف أبو النجا أن الحفل يتضمن فقرات غنائية مع مطرب الأوبرا العالمى محمد السعدنى وفقرة لفرقة "الرسامين" بقيادة الرسام الشهير ألبير مجدى والرسامة ميرنا ناجى، بحضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين من بينهم صابرين وجومانة مراد وعبير صبري، وأحمد سلامة والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج مجدى أبو عميرة والمخرج عمر عبد العزيز والأمير أباظة والمهندس أسامة الشيخ والإعلامى حسن حامد والإعلامية سميحة دحروج والإعلامية سوزان حسن، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.


أحدث أعمال إلهام شاهين

ولعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.
 

إلهام شاهين دار الأوبرا صابرين الفنانة صابرين الفنانة إلهام شاهين

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