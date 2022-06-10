مصطفى بكري: الإصلاح السياسي من البنود الرئيسية بأجندة الرئيس بعد الاقتصاد

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الإصلاح السياسي هو أحد البنود الرئيسية في أجندة الرئيس بعد الإنتهاء من الإصلاح الاقتصادي .

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة "أننا نختلف على حكومات لكن لا نختلف على الدولة ومش معني اني اطالب بتغير الحكومة انها لم تنجز شيء لكن التغيير سنة الحياة ".

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض المحافظين لا يعملون، ويعتمدون على عمل الرئيس فقط.



وطالب بكري، الرئيس بالتدخل لوقف قرارات زيادة الكهرباء التى ستتم هذا العام، وطالب بمزيد من المميزات الاجتماعية للفقراء والطبقة المتوسطة.