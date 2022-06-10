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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حر شديد.. الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين بسبب طقس الأحد.. فيديو

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس غدا.

 

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "آخر ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا"، متابعا: "موجة شديدة الحرارة تشهدها البلاد".

وأضاف: "هذه الموجة تعتبر من موجات فصل الربيع المعتادة كل عام، وذلك نتيجة الانخفاضات التي تتكون في مناطق من الصحراء الغربية تتسبب برياح جنوبية غربية مرتفعة في درجات حرارتها".

 

وأشار: "درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 درجة غدا، وتصل على القاهرة 43 درجة في الظل"، مردفا: "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس أكثر من الظل".

 

وتابع: "زيادة معدل شرب المياه مهم جدا غدا، مع عدم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان، مع غطاء واقي للشمس يحمينا من التعرض لأشعة الشمس".

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