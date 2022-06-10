حر شديد.. الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين بسبب طقس الأحد.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس غدا.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "آخر ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا"، متابعا: "موجة شديدة الحرارة تشهدها البلاد".

وأضاف: "هذه الموجة تعتبر من موجات فصل الربيع المعتادة كل عام، وذلك نتيجة الانخفاضات التي تتكون في مناطق من الصحراء الغربية تتسبب برياح جنوبية غربية مرتفعة في درجات حرارتها".

وأشار: "درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 درجة غدا، وتصل على القاهرة 43 درجة في الظل"، مردفا: "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس أكثر من الظل".

وتابع: "زيادة معدل شرب المياه مهم جدا غدا، مع عدم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان، مع غطاء واقي للشمس يحمينا من التعرض لأشعة الشمس".