عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: محمد هنيدي في مرحلة عمرية تتطلب أعمال درامية مناسبة

طارق الشناوي الناقد
طارق الشناوي الناقد الفني

قال طارق الشناوي الناقد الفني؛ أن الفنان محمد ثروت لديه نبرة عالية إن هدأت أصبحت أحلى وهو يفضل الكوميديا الهادئه؛ مضيفا أن محمد ثروت من تلاميذ خالد جلال واستطاع المخرج محمد جمال العدل توظيفه بشكل جيد في أعمال أمل فاتن حربي وبين السماء والأرض فشعر بأنه كان قاسي عليه لأنه وجد فيه ممثل جيد.

أضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج نص الكلام مع الإعلامية رغد شلهوب على قناة النهار ؛ أنه من المعجبين بأداء محمد ثروت وكان مخطئا في القسوة عليه لأن ثروت عندما وجد دور جيد ومخرج ظهر أداؤه وتفوقه؛ مضيفا أنه يعرف الفنان محمد رجب منذ دوره بفيلم مذكرات مراهقة منذ 20 سنة.

أوضح الناقد الفني أن رجب يغضب حينما أذكر رأيي أنه ممثل لم يستطيع الوصول لنجومية الشباك ؛  مضيفا أن الفنان محمود المليجي والفنان محمود مرسي نجوم عظيمة ولم تستطيع الوصول لدرجة نجم شباك؛ مشيرا أنه يريد من محمد رجب التحرر من قيود نجم شباك لأنه ممثل جيد.

وأشار الشناوي إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل ممثل خفيف الدم ومتواجد دائما وهو يشبهه بالزيت الحار بمعنى أن وجوده واضح في العمل بعيدا عن دور البطولة؛ مضيفا أن المطرب أحمد سعد يشاهد لقاءاته ويسمع أغانيه ووصف ألحانه بأنها جيدة ويدخل القلب؛ معلقا أنه فنان تلقائي؛ مضيفا أن الإشاعه التي أثيرت حوله بأنه أنتزع طحال زوجته قد تكون غير واقعية ؛ معلقا أنه يحب محمد سعد فنيا لكن كإنسان لا يعلم عنه الكثير .

وتابع أن الفنان محمد هنيدي في عمل الأنس والنمس عمل قفزة؛ مضيفا أن المخرج شريف عرفة رمى لهنيدي طوق النجاة فهو مخرج ذكي ويستطيع توظيف الناس بشكل صحيح مع خلق حالة جيدة بالعمل تساعد على نجاحه ؛ مضيفا  أن على هنيدي إدراك أهمية التغيير والابتعاد عن أدوار الشباب الراغبين في الزواج بعد هذا التاريخ من الأعمال لأنه رجل تجاوز ال 50 فلابد من عمل درامي يتوافق مع هذه المرحلة العمرية”.

طارق الشناوى الفنان محمد ثروت محمد ثروت عمرو عبد الجليل الفنان محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 11-6-2022

بالرقص في باريس ...علا رشدي تشعل السوشيال ميديا |فيديو

تعرف على شروط ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بواسطة التكنولوجيا

هل الدعاء يزيد في الرزق؟.. سورة وآية و3 أعمال تقيك الفقر

نقيب الصحفيين : حركة 6 ابريل أعلنت تأييدها للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ