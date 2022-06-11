طارق الشناوي: محمد هنيدي في مرحلة عمرية تتطلب أعمال درامية مناسبة

قال طارق الشناوي الناقد الفني؛ أن الفنان محمد ثروت لديه نبرة عالية إن هدأت أصبحت أحلى وهو يفضل الكوميديا الهادئه؛ مضيفا أن محمد ثروت من تلاميذ خالد جلال واستطاع المخرج محمد جمال العدل توظيفه بشكل جيد في أعمال أمل فاتن حربي وبين السماء والأرض فشعر بأنه كان قاسي عليه لأنه وجد فيه ممثل جيد.

أضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج نص الكلام مع الإعلامية رغد شلهوب على قناة النهار ؛ أنه من المعجبين بأداء محمد ثروت وكان مخطئا في القسوة عليه لأن ثروت عندما وجد دور جيد ومخرج ظهر أداؤه وتفوقه؛ مضيفا أنه يعرف الفنان محمد رجب منذ دوره بفيلم مذكرات مراهقة منذ 20 سنة.

أوضح الناقد الفني أن رجب يغضب حينما أذكر رأيي أنه ممثل لم يستطيع الوصول لنجومية الشباك ؛ مضيفا أن الفنان محمود المليجي والفنان محمود مرسي نجوم عظيمة ولم تستطيع الوصول لدرجة نجم شباك؛ مشيرا أنه يريد من محمد رجب التحرر من قيود نجم شباك لأنه ممثل جيد.

وأشار الشناوي إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل ممثل خفيف الدم ومتواجد دائما وهو يشبهه بالزيت الحار بمعنى أن وجوده واضح في العمل بعيدا عن دور البطولة؛ مضيفا أن المطرب أحمد سعد يشاهد لقاءاته ويسمع أغانيه ووصف ألحانه بأنها جيدة ويدخل القلب؛ معلقا أنه فنان تلقائي؛ مضيفا أن الإشاعه التي أثيرت حوله بأنه أنتزع طحال زوجته قد تكون غير واقعية ؛ معلقا أنه يحب محمد سعد فنيا لكن كإنسان لا يعلم عنه الكثير .

وتابع أن الفنان محمد هنيدي في عمل الأنس والنمس عمل قفزة؛ مضيفا أن المخرج شريف عرفة رمى لهنيدي طوق النجاة فهو مخرج ذكي ويستطيع توظيف الناس بشكل صحيح مع خلق حالة جيدة بالعمل تساعد على نجاحه ؛ مضيفا أن على هنيدي إدراك أهمية التغيير والابتعاد عن أدوار الشباب الراغبين في الزواج بعد هذا التاريخ من الأعمال لأنه رجل تجاوز ال 50 فلابد من عمل درامي يتوافق مع هذه المرحلة العمرية”.