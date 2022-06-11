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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على تسهيلات وشروط  الحصول على قرض مبادرة مشروعك

مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك

كشفت وزارة التنمية المحلية عن التسهيلات التى تمنحها للمقترضين المستفيدين من مبادرة مشروعك وشروط الحصول عليها.

يقدم المشروع قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لجميع الفئات لتوفير فرص عمل في جميع المحافظات عن طريق عدد من البنوك المشاركة في هذه المبادرة من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) وذلك للفئات العمرية من ٢١ – ٥٥ عام.

نسبة الفائدة وفترة السداد:

وأوضحت الوزارة أن الفائدة 5% بسيطة ومتناقصة وذلك حسب الشروط التي نص عليها البنك المركزي وكذلك مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصناعية بفائدة 7 %.

حجم القرض أو شرائح القرض:

تنقسم شرائح القروض من 1000 جنيه حتى 25 ألف، أكبر من 25 ألف حتى 100 ألف، أكبر من 100 ألف حتى250 ألف، أكبر من 250 ألف حتى 2 مليون جنية أو أكثر.

ويمكن الحصول على القروض من خلال الوحدات المحلية القروية.

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