حاولا سرقتها.. ضبط لصين كسرا ماسورة مياه بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من عدد من الأهالى بكسر ماسورة مياه فرعية بدائرة القسم .

بالفحص تبين حدوث الكسر المشار إليه من خلال "إحداث تلفيات بالماسورة عمداً" باستخدام "مطرقة".. وتم إصلاحها بمعرفة الجهات المختصة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص ، مستقلين دراجة نارية "تروسيكل") حال قيامهم بكسر ماسورة المياه أثناء الشروع فى سرقتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنان من المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مطرقة" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم ، واستقلالهم (دراجة نارية "تروسيكل – قيادة المتهم الأخر ومستأجرة من أحد معارفه") وذلك حال محاولتهما سرقة المحبس الخاص بماسورة المياة بالإشتراك مع (المتهم الهارب) إلا أنهم فوجئوا بتدفق المياه ولاذوا بالفرار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .