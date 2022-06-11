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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات في المدارس |صور

نتيجة الصفين الأول
نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات .. بدأت بعض المدارس الثانوية في إعلانها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، يتم إعلانها في المدارس بالدرجات.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها.

وقالت الوزارة أنه إذا حصل الطالب على اقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني.

 وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم التشديد على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

وأضافت أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن محررا له محضر بتعرضه لمشكلة تقنية ، فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني. 

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الثانوية ، رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاص بجزء الأسئلة الالكترونية التي تم تأديتها على التابلت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وتمكنت المدارس الثانوية من تحميل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاص بالأسئلة الالكترونية التي تم تأديتها على التابلت من خلال الضغط هنا 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لـ المدارس الثانوية العامة الموجودة في مختلف مديريات التربية والتعليم بجميع أنحاء الجمهورية ، بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

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التعليم : إتاحة سداد مصروفات المدارس من الأحد 3 يوليو

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التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وشددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها المرسلة لـ المدارس الثانوية بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على:

  • تحميل ملفات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالأسئلة التي تمت تأديتها إلكترونيا على التابلت خلال مايو الماضي ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليمemis.gov.eg واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة في هذا الشأن من خلال الموقع الالكتروني المشار إليه .
  • قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الالكترونية مع درجات الامتحانات المقالية بالإضافة إلى درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول وتجهيز نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي النهائية للطلاب في جميع المواد الدراسية وفقا للتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري 1 بتاريخ 12 يناير 2022.
  • إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي النهائية الدور الأول في المدارس فور الانتهاء من إعدادها في شكلها النهائي.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، بالصور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات التي تم إعلانها في مدرسة الخانكة الثانوية بمحافظة القليوبية.

نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (1)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (1)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (2)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (2)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (3)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (3)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (4)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (4)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (5)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (5)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (6)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (6)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (7)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (7)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (8)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (8)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (9)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (9)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (10)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (10)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (11)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (11)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (12)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (12)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (13)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (13)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (14)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (14)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (15)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (15)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (16)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (16)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (17)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (17)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (18)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (18)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (19)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (19)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (20)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (20)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (21)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (21)
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نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (22)
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نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (26)
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نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (27)
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نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (29)
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نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (30)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (31)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (31)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (32)
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي (32)
نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي بالدرجات نتيجة الثانوي Jobs Education

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