التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لـ المدارس الثانوية العامة الموجودة في مختلف مديريات التربية والتعليم بجميع أنحاء الجمهورية ، بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها المرسلة لـ المدارس الثانوية بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على :

تحميل ملفات نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة التي تمت تأديتها إلكترونيا على التابلت خلال مايو الماضي ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة في هذا الشأن من خلال الموقع الالكتروني المشار إليه .

واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة في هذا الشأن من خلال الموقع الالكتروني المشار إليه . قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الالكترونية مع درجات الامتحانات المقالية بالاضافة إلى درجات الطلاب في الفصل الدراسي الاول وتجهيز نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي النهائية للطلاب في جميع المواد الدراسية وفقا للتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري 1 بتاريخ 12 يناير 2022.

إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي النهائية الدور الاول في المدارس فور الانتهاء من إعدادها في شكلها النهائي.

وترسل غدا الخميس 9 يونيو 2022 ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة الالكترونية إلى المدارس استعدادا لتجهيز نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في شكلها النهائي لإعلانها للطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة الالكترونية التي تمت تأديتها على منصة الامتحان على التابلت ، والتي ترسلها الوزارة إلى المدارس تمت مراجعتها وتدقيقها والتأكد من خلوها من أي أخطاء.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف تعمل المدارس على حساب الدرجات الكلية ، لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المدارس بشكلها النهائي الأسبوع المقبل.

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي مركزيا من الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي لا تعلن مركزيا من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكنها تعلن في المدارس مثل نتائج باقي صفوف النقل.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها.

وقالت الوزارة أنه إذا حصل الطالب على اقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم التشديد على المدارس بأن اي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

وأضافت أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن محررا له محضر بتعرضه لمشكلة تقنية ، فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني.

تفاصيل نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التقارير النهائية التي تثبت نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقال وزير التربية والتعليم : انتهت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح كبير في الترم الثاني بحمد الله وتوفيقه، ونجحنا في أن تمتلك جمهورية مصر العربية منظومة امتحانات إلكترونية وبنية تحتية في المدارس الرسمية والرسمية لغات تعمل بكفاءة ممتازة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية لم تشهد أي حالة تسريب في أسئلتها قبل بدء اللجنة نهائيا.