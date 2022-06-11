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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لفظ أنفاسه الأخيرة في انقلاب تروسيكل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه؛ إثر انقلابه بدراجته النارية "تروسيكل"، على جانب الطريق بقرية أولاد بهيج، بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (عبد الناصر. ح. س- 24 سنة- عامل- ويقيم بناحية دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء انقلاب تروسيكل.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال عمه المدعو (ثابت. س. م- 45 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء قيادة نجل شقيقه المذكور دراجة نارية "تروسيكل"، دون لوحات معدنية، بناحية أولاد بهيج دائرة المركز، إختل مقود الدراجة بيده؛ ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم التحفظ على التروسيكل، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.

سوهاج عامل تروسيكل أولاد بهيج انقلاب

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