عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد الأضحى.. طرح الدعاية الخاصة بفيلم تسليم أهالي خلال أيام

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تضع الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" اللمسات النهائية للدعاية الخاصة بالعمل وذلك تمهيدا لعرضها فى 6 يوليو المقبل قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المقبل ومن المقرر طرح الدعاية الخاصة بالعمل خلال أيام.

فيلم “تسليم أهالى” تقوم ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم “تسليم أهالى” 

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.

في يوم الجمعة.. دنيا سمير غانم تذكر والديها بالدعاء

صناع فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم يحددون عرضه خلال أيام

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.

دنيا سمير غانم الفنان بيومي فؤاد هشام ماجد دلال عبد العزيز فيلم تسليم اهالى Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بنسبة نجاح 84.26%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

موضوعات متعلقة

بطولة محمد على رزق.. مسرحية كاليجولا على المسرح العائم

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

أخبار الفن | تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

إلهام شاهين: بيحاربوني عشان هتبرع بأعضائي

معترضين على المومس الفاضلة .. إلهام شاهين : لجان إلكترونية بتحاربني

إلهام شاهين: مشهد جلد منة شلبي في بطلوع الروح حقيقي

إلهام شاهين: لم أتردد في تناول زنا المحارم خلال فيلم حظر تجول

إلهام شاهين: شعري اتحرق وتعرضت للغرق في كواليس أعمالي

ترشيحاتنا

وزير الري يوزع شهادات اتمام برنامج هيدرولوجيا البيئة لـ 46 متدربا

الجزار: تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بـ دار مصر بالقاهرة الجديدة..26 يونيو

إنجلترا تستضيف إيطاليا في مواجهة ثأرية بـ دوري الأمم الأوروبية .. الليلة

بالأسماء.. 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية تبدأ الدراسة العام المقبل

موعد مباراة الزمالك والداخلية في دور الـ 32 بكأس مصر والقناة الناقلة

النواب يزف بشرى للمواطنين: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

فيديو

مسار إجبارى يطرح كليب أغنية نص الحاجات.. فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ