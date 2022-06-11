التبرك بمياه الصرف يشفي الأمراض بالبحيرة| أستاذ جلدية يكشف عن كارثة صحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كارثة تكشف عن مدى الجهل والخرافات التي يؤمن بها البعض وتنخر في المجتمع كالسوس، وهي تبرك عدد من أهالي مركز إدكو بمياه الصرف الصحي.

التبرك بمياه الصرف الصحي

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من أهالي مركز إدكو بمحافظة البحيرة، يتبركون بمياه بالوعة صرف صحي قادمة من أحد المساجد، اعتقادا منهم أن مياهها تشفي من الأمراض الجلدية المختلفة وأطلقوا عليها بلاعة "المياه المبروكة".

بدأت القصة، بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنين في مدينة إدكو يستخدمون مياه الصرف بإحدى آبار الصرف المجاورة للمساجد؛ بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن مياه الصرف الصحي تحتوي على العديد من الميكروبات، ومنها: فيروسيات وبكتيريا وفطريات ممرضة، إضافة إلى المخلفات التي يتم إلقاؤها في الصرف الصحي، وتحمل مركبات كيمائية، مما يؤثر على جميع أعضاء الجسم بالضرر.

وأضاف الناظر- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك المياه الملوثة تعمل على ضرر بالبشرة بشكل كبير، حيث إنها تقوم بتلويث الجلد وتساعد على ظهور القرح، وإذا كان الشخص لديه أي جروح في جسمه، تقوم هذه المياه بتلويث الجرح، عند اختراقها له، ويحدث حينها تسمم بكتيري داخل الجسم.

وأشار الناظر، إلى أن هناك العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان بعد استخدام هذه المياه ومنها: ظهور الفيروسات في الكبد والفشل الكلوي والفطريات والتهاب الجهاز التنفسي وأمراض القلق والدم.

واختتم: "الفيروسات الموجودة فى تلك المياه تسبب فيروس إلتهاب الكبد الوبائي، وفطريات، إلى جانب التسبب فى حساسية بالجلد، وتتسبب أيضا في حدوث فشل كلوي والتأثير على الجهاز العصبي".

تسبب أمراضًا شديدة الخطورة

ومن ناحيته، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كل الجهات المعنية بالمحافظة، بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة وغلق بئر الصرف الصحي، التي يتبرك بها بعض المواطنين، وتوعيتهم بخطورة هذا الأمر.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، برئاسة هشام عابدين، البئر تماما؛ عقب رفع تراكمات المياه منه؛ كونها بئر صرف غير رسمية، ولا تتصل بشبكة الصرف الصحي.

ومن ناحية أخرى، نفذت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف، حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي، والتي تحتوي على الفيروسات والبكتيريا، وقد تسبب أمراضًا شديدة الخطورة على الجلد والكبد، والتأكيد أن ذلك يعد من الجهل والخزعبلات، وليس له أساس من الصحة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن بيارة الصرف الصحي التي يزعم المواطنون التبرك بها ليست خاصة بأي مسجد، وأنه لا يوجد صرف صحي خاص بالمساجد، وإنما يتم صرفها بشبكة الصرف العامة بمدينة آدم، مؤكدا: "ما أثير مؤخرا عن هذه الواقعة هو محض خرافة ومخالف للعقل والشرع الإسلامى الحنيف".

وفى هذا السياق، أعلن الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مياه الصرف الصحي شديدة الخطورة على الصحة العامة، لما تحتويه من فيروسات وبكتيريا وفطريات ومركبات كيماوية.

ووجه وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد طه مدير الإدارة الصحية بإدكو بسرعة التحرك إلى مكان الحدث وعمل توعية صحية لأهالي المنطقة، وغلق البئر حفاظا على صحة المواطنين.