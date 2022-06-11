خزعبلات وجهل في ادكو.. التبرك بمياه المجاري بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية.. ومحافظ البحيرة يقرر غلق بئر الصرف الصحي |فيديو

مشهد غريب كانت مدينة ادكو بالبحيرة شاهده على احداثه عندما أقدم بعض المواطنين على الاستحمام بـ مياه الصرف الصحي بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة التي دارت رحاها في مدينة ادكو بالبحيرة..

التبرك بمياه المجاري

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة البحيرة، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن التبرك بمياه الصرف الصحي بمدينة إدكو، بعد تداول فيديو علي صفحات التواصل الإجتماعي، يظهر فيه عدد من المواطنين للحصول علي مياه من بالوعة مجاري والتبرك بها بداعي إنها تشفي الأمراض الجلدية.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له، إنه لا يوجد صرف صحي خاص بالمساجد وإنما تقوم المساجد بالصرف في شبكة الصرف الصحي العام بمدينة إدكو ، مؤكدًا إنه لا توجد بالوعات صرف صحي داخل حرم المسجد أو في فنائه أو بالقرب منه.

أسواق قديمة بمدينة إدكو

وكما اكد وكيل الوزارة، أن ما أثير عن وجود تبرك بمياه الصرف في هذه المناطق ما هو إلا محض خرافة، والفيديو المتداول على المواقع يخص شارع داخل أسواق قديمة بمدينة إدكو ولا علاقة له بالأوقاف.

غلق بئر صرف صحي

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كل الجهات المعنية بالمحافظة، بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق بئر صرف صحي يتبرك بها بعض المواطنين، وتوعيتهم بخطورة هذا الأمر.

جاء ذلك فور رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنين في مدينة ادكو يستخدمون مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد؛ بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، برئاسة هشام عابدين، البئر تماما؛ عقب رفع تراكمات المياه منه؛ كونة بئر صرف غير رسمي، ولا يتصل بشبكة الصرف الصحي.

حملات توعية للمواطنين

كما نفذت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف، حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي والتي تمتلئ بالفيروسات والبكتيريا، والتي قد تسبب أمراضا شديدة الخطورة على الجلد والكبد، والتأكيد أن ذلك يعد من الجهل والخزعبلات، وليس له أساس من الصحة.

خزعبلات وجهل

وأكدت المحافظة أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تشهدها محافظة البحيرة من البناء والتنمية والتطوير فى شتى القطاعات، وبناء الإنسان هو أهم محاورها؛ إلا أننا نسعى وبقوة للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة والخزعبلات والجهل.

وأشارت إلى أن ما حدث وتناولته بعض وسائل التواصل؛ لا يمثل أبدا محافظة البحيرة العريقة، الضاربة فى جذور التاريخ، ولا يمثل شعبها العظيم الذي يكتب كل يوم أعظم سطور في قصة الكفاح والعمل والبناء والزراعة بالفكر والكفاح وسواعد أبنائها.

الاستحمام من مياه الصرف الصحي

كما عقب الإعلامي عمرو أديب، على الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الناس في احدى قرى محافظة البحيرة، بالاستحمام من مياه الصرف الصحي تبركًا بها.

باكبورت بيعالج الناس

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" “فوجئنا النهاردة في إحدى القرى المصرية ناس طلعت إشاعة مش عارف أقول عليها ايه الصراحة مش عارف أوصفها ان فيه باكبورت بيعالج الناس”.

وأردف عمرو أديب :" أنا كنت أفهم أن فيه عين مياه أو ينبوع أو دموع أو فاكهة جميلة بركة ده كله غلط إنما بكباورت والناس تعبئ منها مية هي وصلت لكده”.

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