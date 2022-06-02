محافظ البحيرة: محطة صرف صحي في شبراخيت على 525 مترا بـ30 مليون جنيه

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كل القطاعات والمجالات.

واستعرض المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمتابعة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ ومنها مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالربدان بمركز شبراخيت والمقام على مساحة 525 متر بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه حيث تم بناء البيارة ومد خطوط الطرد الرئيسية بطول 1109 متر وخطوط الطرد الفرعية بطول 2 كم.

بجانب متابعة تبطين ترعة الضاهر الشرقى وتم إنجاز 3200 متر خرسانة وحفر وتدبيش 2200 متر من إجمالى المسافة 6 كم، ومتابعة إنشاء مكتب بريد مطور بمحلة فرنوي على مساحة ٧٠ متر تنفيذ الهيئة الهندسية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠% تقريبا، وأخيرا متابعة أعمال رش طبقة التشريب بشوارع مساكن الارشاد.

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد إنجازاً فاق التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.