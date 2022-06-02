عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة: محطة صرف صحي في شبراخيت على 525 مترا بـ30 مليون جنيه

البحيرة
البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كل القطاعات والمجالات.

 

واستعرض المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمتابعة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ ومنها مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالربدان بمركز شبراخيت والمقام على مساحة 525 متر بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه حيث تم بناء البيارة ومد خطوط الطرد الرئيسية بطول 1109 متر وخطوط الطرد الفرعية بطول 2 كم.

 

بجانب متابعة تبطين ترعة الضاهر الشرقى وتم إنجاز 3200 متر خرسانة وحفر وتدبيش 2200 متر من إجمالى المسافة 6 كم، ومتابعة إنشاء مكتب بريد مطور بمحلة فرنوي على مساحة ٧٠ متر تنفيذ الهيئة الهندسية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠% تقريبا، وأخيرا متابعة أعمال رش طبقة التشريب بشوارع مساكن الارشاد.

 

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد إنجازاً فاق التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

محافظ البحيرة المشروعات القومية مركز شبراخيت التنمية البحيرة الوحده المحلية شبراخيت المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

تخلصوا من صلاح الآن.. لماذا تطالب جماهير ليفربول برحيل الفرعون المصري ؟

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

موضوعات متعلقة

ضبط 10 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بمركز إدكو بالبحيرة

إنطلاق قوافل تعليمية مجانية فى المراجعات النهائية للثانوية العامة بالبحيرة

رفع 1000 حالة إشغال طريق بمحافظة البحيرة

إحالة 81 من العاملين بالمستشفى العام في الدلنجات للتحقيق

حبس المتهمين بخطف طفل البحيرة 4 أيام.. ووالده: طلبوا فدية نصف مليون

إحالة 16 من العاملين بالمنشآت الحكومية بالبحيرة للتحقيق

26 قرار غلق إداري لمعامل بدون ترخيص بالبحيرة

ضبط 27 سيارة سرفيس لمخالفة خط السير بالبحيرة

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يشكر الأعلى للإعلام على إصدار الأكواد الأخلاقية الخاصة بالقضايا الدينية

رغم قطع الإمدادات.. فنلندا تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي

وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد التعاون في بناء القدرات والمشروعات المشتركة

بولندا تلجأ إلى 5 دول لشراء الفحم بعد رفض استيراده من روسيا

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83 %

منتخب البرازيل يدك شباك كوريا الجنوبية بخماسية وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ