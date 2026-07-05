سهام صالح: نجاح الفراعنة في المونديال «فرض نفسه».. والجماهير العربية تدعّم هذا الإنجاز التاريخي

أعربت الإعلامية سهام صالح عن ثقتها في قدرة منتخب مصر على مواصلة مشواره المميز في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أنها لا تستبعد تحقيق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في مواجهة دور الـ16، والتقدم إلى مراحل متقدمة من البطولة.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إنها تؤمن بقدرات لاعبي المنتخب الوطني على تحقيق مفاجأة جديدة أمام بطل العالم، مشيرة إلى أن الأداء الذي قدمه الفراعنة منح الجماهير أسبابًا كبيرة للتفاؤل.

كما وجهت رسالة إلى منتقدي المنتخب، مؤكدة أن نجاح الفراعنة في البطولة فرض نفسه، لافتة إلى أن الجماهير العربية احتفلت بتأهل مصر إلى دور الـ16 ودعمت هذا الإنجاز التاريخي.