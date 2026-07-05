خبير عسكري: الرئيس السيسي أعاد إحياء مشروع الأوكتاجون بعد عقود من الفكرة

أكد العقيد حاتم صابر، قائد الفرقة 777 الأسبق وخبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة يُعد مشروعًا جرى العمل عليه منذ سنوات طويلة.

وأضاف قائد الفرقة 777 الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن فكرة إنشاء هذا المقر تعود إلى عشرات السنوات، لكن تنفيذها على أرض الواقع جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء القيادة المركزية للقوات المسلحة في هذا الصرح العظيم، وذلك بعد أن احتل الجيش المصري مكانة متقدمة بين جيوش العالم، إلى جانب تصدره الترتيب على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن المقر الجديد للقيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" يواكب متطلبات العصر، ويستوعب ما وصلت إليه القوات المسلحة من إمكانيات تكنولوجية وقتالية، كما يجسد تاريخ العسكرية المصرية الممتد وخبراتها المتراكمة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" هو استيعاب التطور التكنولوجي الكبير في منظومات التسليح، الذي شهدته القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.