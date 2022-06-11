عمرو أديب عن تبرك أهل قرية بالبحيرة بمياه المجاري: هي وصلت كده

عقب الإعلامي عمرو أديب ، على الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الناس في احدى قرى محافظة البحيرة، بالاستحمام من مياه الصرف الصحي تبركًا بها.



وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" “فوجئنا النهاردة في إحدى القرى المصرية ناس طلعت إشاعة مش عارف أقول عليها ايه الصراحة مش عارف أوصفها ان فيه باكبورت بيعالج الناس”.



وأردف عمرو أديب :" أنا كنت أفهم أن فيه عين مياه أو ينبوع أو دموع أو فاكهة جميلة بركة ده كله غلط إنما بكباورت والناس تعبئ منها مية هي وصلت لكده”.