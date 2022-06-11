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برلمان

برلماني: طفرة في التوسع العمراني وتأسيس مجمعات سكنية بدلا من العشوائيات

النائب السيد جمعة،
النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى مختلف المجالات على مدار الـ8 سنوات الماضية، كما أنها حرصت على اختراق ملفات مسكوت عنها وتعاني من الإهمال قبل 2014، ومنها القضاء على العشوائيات وتبني توفير سكن كريم لكل المصريين وتفعيل خطة توسعات عمرانية ضخمة على مستوى الجمهورية.

ولفت "جمعة" فى بيان صحفى له إلى أن الدولة أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، بتطبيق استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج جيدة بالتأسيس لمجمعات سكنية متكاملة بدلا من العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة تنفيذ 800 ألف وحدة سكنية للمواطنين بنظام الإسكان الاجتماعي خلال الـ 8 السنوات الماضية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً، ونجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليار جنيه بعد ما كان يتواجد 57 منطقة غير أمنة يقطن فيها أكثر من مليون ونصف مواطن في 2016.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطويرا كثيرا من المناطق العشوائية إنشاء 18.3 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات (1-2-3) بمحافظة القاهرة، ومشروع «بشاير الخير» الذي من أهم المشروعات التى تم تنفيذها وشهدتها محافظة الإسكندرية، بإنشاء 3 مدن حضارية جديدة، هى بشاير الخير 1 و2 و3، وحاليا استكمال المشروع الأضخم فى محافظة الإسكندرية، بإنشاء مدينة مشارف الجديدة بالعامرية التى تضم بشاير الخير 6 و7 و8 على مساحة 550 فدانا، لتكون بمثابة أمل الإسكندرية الجديد للتوسع غربا.

وشدد "جمعة" على أن السنوات الأخيرة شهدت حرصا من القيادة السياسية على تحسين جودة الحياة المقدمة لقاطنيها وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم ولازالت مسيرة التنمية تتواصل، ولا يمكن عدم الحديث هنا عن مبادرة حياة كريمة والتى تعد أكبر مبادرة تنموية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وافتتاح عدد من المشروعات القومية والعملاقة التى تهدف إلى الارتقاء بالصعيد.

المناطق العشوائية مجمعات سكنية متكاملة نظام الإسكان الإجتماعي الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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