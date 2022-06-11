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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بين البركة والخرافة .. كيف استقبل أهالي البحيرة صدمة غرفة الصرف "المبروكة"

غرفة الصرف في البحيرة
غرفة الصرف في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة واقعة غريبة، بقيام عدد من الأهالي في مدينة إدكو بأخذ مياه من إحدى غرف الصرف الصحي بالقرب من أحد المساجد والاغتسال بها على أنها مياه مباركة، وتجلب الخير والبركة لمن يستخدمها.

بدأت الواقعة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر قيام عدد من الأشخاص بأخذ المياه من تلك الغرفة والاغتسال بها على أنها مياه مباركة تشفي من الأمراض،  وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل.

بعد انتشار الفيديو تحركت الجهات المعنية في محافظة البحيرة، واتخذت الإجراءات اللازمة لسحب تراكمات المياه من غرفة الصرف الصحي، وغلقها، وعملت حملات توعية للأهالي بخطورة استخدام تلك المياه باعتباره مياه صرف صحي.

" حرام عليهم قفلوا المكان اللى كنا بنتبارك منه " بهذة الكلمات عبر أحد أهالى مدينة ادكو –رافضا ذكر اسمه- لموقع "صدى البلد " ، معربا عن غضبه الشديد من غلق تلك الغرفة، مضيفاً "لما حد بيكون تعبان بيروح بيغسل وشة من هناك و الميه هنا بتزيد لوحدها و ملهاش ريحة وحشة زى ما بيقولوا " .

غرفة الصرف 

غرفة الصرف الصحي التي دار حولها الكثير من الأقاويل، وما سببته من حالة جدل واسعة دفعت "حسن وهبا" صاحب أحد محلات السمك بمدينة إدكو لوصف جميع ما يحدث بالخرافات، قائلا: "كل ما يحدث خرافات و هو اعتقادا من الأهالى أنها مياه مبروكة تشفيهم"

وتابع "الناس بتيجى كل جمعة و يسيبوا الصلاه علشان يتباركوا بمياه مش نضيفة "، و أشار أن "البير هنا بقاله زمن أكتر من ١٠٠ سنة ، ودا كان مكان للصرف بتاع البلد " و لكن بعد الإصلاح العمرانى تم فصله عن شبكة الصرف الصحى .

و تابع الحديث " أغلب الناس اللى بتروح تتبارك منه مش من البلد بتكون ناس غريبة جاية من قرى مجاورة ، و دا بيكون نتيجة للجهل وقلة الخبرة  " ، و ناشد "حسن" المسئوليين بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي والتي تمتلئ بالفيروسات والبكتيريا، و تسبب أمراضا شديدة.

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محافظة البحيرة صرف صحي التواصل الاجتماعي مياه الصرف غرفة الصرف المبروكة

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