جمال علام: تكليف حازم إمام وبركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين أجانب .. مديونية اتحاد كرة القدم 600 مليون جنيه.. ولم نكن سببا في رحيل كيروش

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل وكواليس قرارات اتحاد الكرة فيما يتعلق بمنتخب مصر والمدير الفني والأداء السئ أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، وذلك في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، وإلى التفاصيل:

لو الجمعية العمومية مش عايزاني همشي

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة منوط به الدفاع عن حقوق الأندية بأكملها في المحافل الدولية والقارية، مضيفا:" مينفعش يتقال إن الاتحاد المصري أخفى جواب ".



وأضاف جمال علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " :" العام الماضي النادي الاهلي لعب النهائي في المغرب ولم تحدث مشكلة مطلقا “، مضيفا:” هناك حملة تم شنها على الاتحاد المصري لكرة القدم والهدف منها اننا نمشي عشان اللي قبلنا يجي تاني ".

وأكمل جمال علام : لما كيروش كان وحش تمت مهاجمته، وإيهاب جلال مكملش 10 ايام ويتم مهاجمته". مضيفا:" اللي جايبني جمعية عمومية ولو الجمعية العمومية قالت لي أمشي هقول حاضر ".

البحث عن مدرب فني أجنبي

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه سيتم الإعلان عن قرارات اتحاد الكرة فيما يتعلق بالمنتخب الوطني بعد مباراة كوريا الجنوبية المقبلة، مضيفا:" كلفت حازم امام وبركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين اجانب لمنتخب مصر، وننتظر بعد مباراة كوريا الجنوبية من أجل الإعلان عن قرارات اتحاد الكرة".

إمكانية إقالة إيهاب جلال



وأضاف جمال علام :" مش رئيس الاتحاد اللي هينزل الملعب يلعب، ومن الوارد أن يكون قرار تعيين إيهاب جلال مش صح، و لو تم اتخاذ قرار خاطيء لازم يكون هناك تصحيح مسار “.

600 مليون جنيه مديونية

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن مديونية اتحاد كرة القدم 600 مليون جنيه، مضيفا:" مشروع الهدف عليه مديونية لـ الدولة المصرية 450 مليون جنيه ولما مشيت في 2016 من اتحاد الكرة كان هناك فائض 25 مليون جنيه ".

وتابع جمال علام :"نتواصل مع وزير الشباب والرياضة من أجل الحصول على أموال للاتحاد لأن الاتحاد لا يوجد به أموال، ولاعبو المنتخب يحصلون على مكافآت وليس رواتب من اتحاد الكرة ".



725 الف جنيه راتب إيهاب جلال

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر يحصل على راتب 725 ألف جنيه في الشهر، مضيفا:" : "لو هجيب مدرب اجنبي هياخد فلوس كتير برده، ولما جبنا كوبر كان بياخد 65 ألف دولار وهذه الأسعار لم تعد متواجدة وكيروش كان يحصل على 127 ألف دولار في الشهر ".

وتابع جمال علام: "لاعبو منتخب مصر زمان كانوا بياخدوا كام ودلوقتي بياخدوا كام، هناك فارق كبير في الأرقام والرواتب".

كواليس رحيل كيروش



قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن ما تردد عن تسببه في رحيل كيروش عن الإدارة الفنية لمنتخب مصر أمر غير صحيح مطلقًا، مضيفا:" في ناس تانية وصلت إحساس لـ كيروش إن مجلس الإدارة برئاستي سوف ينهي رحلته مع المنتخب".

وتابع جمال علام : "رحت لـ كيروش وقلت له إنت مكمل معانا في المنتخب، وكيروش له عقد مستمر مع المنتخب، وكيروش قال لي «اعطني فرصة وانت فاجأتني إني مكمل مع المنتخب» وقالي لازم آخذ رأي أسرتي ".

واكمل جمال علام: كيروش قال لنا في اجتماع معه «انا دخلت من الباب العالي واخرج من الباب العالمي» ولم اكن سببا في رحيله مطلقا ".

كواليس تعيين إيهاب جلال



رئيس اتحاد الكرة إنه لم يكن هناك دولارات وأموال في الاتحاد الاستعانة بمدرب أجنبي، ولذا كان خيار مدرب مصري.