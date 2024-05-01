تزامنا مع قصف أوديسا.. روسيا تدمر مسيرة أوكرانية في أجواء بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء مقاطعة بيلجورود.

فيما قصفت روسيا مدينة أوديسا الساحلية الحيوية، وصعّدت الهجمات الجوية التي ألحقت أضرارًا أيضًا بالبنية التحتية المدنية هناك، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب جينادي تروخانوف، عمدة المدينة الساحلية الواقعة جنوب غرب البلاد، على تطبيق تيليجرام: "هاجمت روسيا أوديسا بالصواريخ الباليستية. ونتيجة للهجوم، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون".

وأضاف الحاكم الإقليمي أوليه كيبر أن الهجوم ألحق أضرارًا أيضًا بالبنية التحتية المدنية.

ويأتي الهجوم بعد يومين فقط من إصابة صواريخ روسية لمؤسسة تعليمية في المدينة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.