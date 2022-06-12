عمرو أديب لـ ضياء رشوان: المشاركون في الحوار الوطني يرحبون بك.. فيديو

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الحوار الوطني قائلا ،؛" إن هناك تلويح من البعض انه لكدا لاما مش جابيين طب لو مش جابيين نبقى هنقعد مع مين ".

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " موجها رسالة إلي ضياء رشوان قائلا " إن جميع المشاركين في الحوار الوطني يرحبون بضياء رشوان ويجب ياضياء أن تتفقوا قبل الدخول في الحوار والاتفاق علي الأليات وعلي كيفية اتخاذ القرار ".

واوضح أديب ، إن الحوار يمكن أن يؤجل حتي نصل إلي اتفاق للخروج بنتائج إيجابية ، مؤكدا أن الحوار الوطني سوف يوجد به جميع الأطراف وهو ليس غاية ولكنه وسيلة للوصول إلي قرارات .