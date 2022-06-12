برفقة عائلته.. شاهد أحدث ظهور لتامر هجرس عبر إنستجرام

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس، في الصور برفقة عائلته مما أثار إعجاب متابعيه .

وشارك الفنان تامر هجرس، في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي عرض في سباق رمضان الماضي.

وكانت قد شاركت أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي مع آسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.