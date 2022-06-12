الزراعة تحذر الفلاحين من زواحف الصيف: ارتدوا أحذية من الجلد

حذر الدكتور محمد علي فهيم ، مستشار وزير الزراعة ، من مخاطر الأيام شديدة الحرارة ، والتي تسبب استفزاز العقارب والزواحف في المناطق الصحراوية وبعض الأراضي الزراعية ، ناصحا المزارعين في هذه الفترات توخي الحظر ، وارتداء حذاء جلد عند التجول في الأرض الزراعية.

وتابع مستشار وزير الزراعة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن أهم وسيلة في مكافحة الحشرات هو الكشف المبكر، والفحص الدوري للمزروعات، وفي حالة اكتشاف بداية ظهور الحشرات يفضل استخدام المصائد .

وأوضح أن هناك مبيدات طبيعية في بداية ظهور الحشرات، مؤكدا أن معظم المبيدات المستخدمة في الزراعة في مصر تختلف عن مبيدات السنوات السابقة ، وليست شديدة السمية ، نافيا ما يتردد عن علاقة سمية البطيخ والخوخ بالمبيدات.