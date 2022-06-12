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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الزراعة تحذر الفلاحين من زواحف الصيف: ارتدوا أحذية من الجلد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر الدكتور محمد علي فهيم ، مستشار وزير الزراعة ،  من مخاطر الأيام شديدة الحرارة ، والتي تسبب استفزاز العقارب والزواحف في المناطق الصحراوية وبعض الأراضي الزراعية  ، ناصحا المزارعين في هذه الفترات توخي الحظر ، وارتداء حذاء جلد عند التجول في الأرض الزراعية.

وتابع مستشار وزير الزراعة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن أهم  وسيلة  في مكافحة الحشرات هو الكشف المبكر، والفحص الدوري للمزروعات، وفي حالة اكتشاف بداية ظهور الحشرات يفضل استخدام المصائد .

وأوضح  أن هناك مبيدات طبيعية في بداية ظهور الحشرات، مؤكدا أن معظم المبيدات المستخدمة في الزراعة في مصر تختلف عن مبيدات السنوات السابقة ، وليست شديدة السمية ، نافيا ما يتردد عن علاقة سمية البطيخ والخوخ بالمبيدات.

الزراعة الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة برنامج صباح الخير يا مصر المبيدات توك شو

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