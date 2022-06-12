سعيد عبدالعزيز: إقالة إيهاب جلال ستكون ظلما.. والمدرب الأجنبي الأفضل لمصر|خاص

أكد سعيد عبدالعزيز، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إقالة إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر حاليا سيكون قرارا ظالما.

وكان جمال علام أعلن مساء أمس البدء في البحث عن البدلاء لتولي تدريب منتخب مصر وبعدها نفي رحيل إيهاب جلال.

وقال "عبدالعزيز"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إيهاب جلال أحد أفضل المدربين في مصر خلال الفترة الماضية ولكن ليس مع الخسارة الأولى له تتم إقالته.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن الكرة المصرية بحاجة لمشروع جديد وتطوير حقيقي على كافة المستويات الأندية والمنتخبات، وإيهاب جلال بحاجة لمزيد من الوقت لتطبيق أفكاره في الملعب، وحتى يعتاد اللاعبون على طريقته.

وعن عودة كيروش لقيادة منتخب مصر، قال “يمتلك سيرة ذاتية قوية ومميزة ولكنه لعب في حدود إمكانيات اللاعبين، وأي مدرب أجنبي في ظل ضغوطات الإعلام والسوشيال ميديا سيلعب بنفس الطريقة، وهي تأمين الدفاع ولعب الكرات الطولية لـ محمد صلاح وتريزيجيه”.

وأكد أن منتخب مصر يحتاج إلى مدير فني أجنبي، ويجب ألا يتولى ذلك المنصب مدرب وطني بسبب الضغوطات التي يمارسها الإعلام والسوشيال ميديا.

وأوضح أن إيهاب جلال أفضل من إليو سيسيه مدرب منتخب السنغال ولكن الفارق يكمن في اللاعبين حيث إن أسود التيرانجا يمتلكون 22 لاعبا محترفا في دوريات عالمية على عكس الفراعنة.

وعن طرح اسم تيري هنري لتولي نصب تدريب المنتخب قال : لعبت أمام الفرنسي هنري حينما كنت في منتخب مصر وهو غير قادر على فعل شيء للفراعنة، مسيرته التدريبية حتى الآن ترشحه لتولي منصب مخصص بتطوير أداء المهاجمين ولكن لم يشغل منصب المدير الفني في أى نادٍ أو منتخب.

وتحدث سعيد عبد العزيز عن فايلر قائلًا “مدرب مميز، ولكن سيواجه مقولة أهلي وزمالك، وبالتالي سيكون من الصعب إسناد المنصب إليه رغم أنه لا يلتفت إلى الإعلام أو الميديا”.

واختتم عبدالعزيز تصريحاته إيهاب جلال مدرب مميز، ويحتاج إلى الوقت وأى مدرب سيأتى يجب الحكم عليه بعد 8 مباريات علي الأقل، وليس مع أول خسارة أو تعادل يرحل سيؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة.