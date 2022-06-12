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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد... صينية تتعرض للتحرش والضرب والسحل داخل مطعم

صدى البلد

أثار مقطع فيديو في الصين، الجدل بعد انتشاره على موقع "ويبو" المشابه لموقع تويتر الشهير، بعد أن ظهرت سيدة صينية وهي تتعرض للتحرش والضرب والسحل هي وصديقاتها أثناء تواجدهن في مطعم بالصين.


وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن سيدة صينية كانت برفقة اثنتين من صديقاتها في مطعم يقع في مدينة تانجشان في شمال شرق الصين، تعرضن جميعهن للضرب والسحل. 

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وبحسب ما نشرته الصحيفة، نقلا عن وسائل إعلام صينية، فأن كاميرات المراقبة في المكان رصدت شاب يبدو أنه في الثلاثينات من عمره يقوم بالتحرش بإحداهن ويضع يده على كتفها أثناء تواجدها في المطعم.

 
ولم تخجل السيدة وقامت بضربه بزجاجة المياه التي كانت أمامها على الطاولة ردا على ما قام به من تحرش، وقامت صديقاتها بمساعدتها وضربه إيضا وذلك بعد أن انهال بالضرب على صديقتهم التي تحرش بها.

 
جدير بالذكر أن ذلك الرجل انهال بالضرب على الـ 3 سيدات في المطعم لمدة 5 دقائق، ومن بعدها لاذ بالفرار عن موقع الحادث، ولم يتدخل سوى أشخاص قليلة لإنقاذ السيدات من بطش ذلك الشاب المجرم. 


وذكرت الصحف الصينية، أن المؤسسات التي تدافع عن المرأة في الصين، لن تترك الموضوع يمر مرور الكرام، وطالبت المؤسسات النسوية في الصين بسرعة إلقاء القبض على ذلك الشاب بتهمتي التحرش والتعدي.

مقطع فيديو الصين تويتر سيدة لتحرش ضرب سحل مطعم

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