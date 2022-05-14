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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

الاعتداء على الطالبات
الاعتداء على الطالبات

حالة من الفزع صراخ ومناشدات، لا صوت يعلو فيها على استغاثات الطالبات.. كانت تلك هى الواقعة التي شهدتها مدرسة أحمد الحجار الثانوية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والتي شهدت واحدة من أسوأ وقائع التعدي على الطالبات خلال الامتحانات، بعدما قام طلاب المدرسة بالاعتداء والتحرش بطالبات مدرسة النيل للغات عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية الخميس الماضي.

 لم يتوقع طالبات مدرسة النيل للغات التابعة لإدارة العمرانية بالجيزة، أن قرار نقلهم لأداء الامتحانات داخل مدرسة أحمد الحجار الثانوية -نظرا لعدم جاهزية مدرستهم اليكترونيا- أنهن في طريقهن لواحدة من أسوأ حالات الاعتداء والتحرش داخل الحرم المدرسي، بعد اعتداء طلاب مدرسة أحمد الحجار عليهن.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية انتشار فيديوهات ترصد اعتداء وتحرش طلاب مدرسة أحمد الحجار الثانوية التابعة لإدارة العمرانية بالجيزة بطالبات مدرسة النيل للغات التابعة للإدارة التعليمية ذاتها، بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، وهو ما وصفه أولياء الأمور بـ "المهزلة".

وحكت "أم هنا" إحدى أولياء الأمور، تفاصيل الواقعة التي تعرض لها الطالبات قائلة: جابوا ولادنا يمتحنوا في مدرسة مش بتاعتهم لكنهم اتعرضوا للبهدلة واعتداء الطلاب عليهم وتخويفهم من الذهاب للمدرسة مرة أخرى".

لم تنته الواقعة بعد، فالوالدة التي استمعت لابنتها وما حدث معها وزميلاتها خلال أداء الامتحان وصفت ما حدث من الطلاب تجاه الطالبات بـ "اعتداء غير أخلاقي" قائلة: "هددوا البنات ورموا عليهم الطوف في الباصات واتحرشوا بيهم يعني دا كله حاجات غير أخلاقيه مستحيل تحصل داخل مدرسة".

 

مواقع التواصل اللغة العربية إدارة العمرانية التعليمية امتحان مادة اللغة العربية طلاب مدرسة العمرانية بالجيزة مدرسة النيل الثانوية

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