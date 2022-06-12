زوجة الأب عذبتها حتى الموت.. كشف غموض مصرع طفلة ببني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف من كشف غموض مصرع طفلة متأثرة بجراحها حيث اعتادت سيدة تدعي مني 30 عاما على معاملة ابنة زوجها بقسوة، خاصة في أوقات غياب زوجها الذى يعمل موظفًا بشركة المياه، كونها زوجة والدها، وفي كل مرة تتحجج بأنها "شقية" ودائما تريد الخروج من المنزل، حتى كانت تلك المرة، التي ضربتها بشدة وعذبتها بقسوة، حتى فارقت الطفلة "فرحة" 5 سنوات الحياة، لتتملك الصدمة والدها الذى انخرط في نوبة بكاء، حزنًا على وفاة طفلته، بعد أن كان يعتقد أن زوجته ستكون الأم البديلة لها، دون أن يدري أنها ستكون القاتلة التي تنهى حياة طفلته.

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى أن زوجة الأب وراء وفاة الطفلة، وألقى القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأنها قامت بالتعدي على الطفلة المجني عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث الإصابات التي أودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.

وقالت المتهمة فى أقوالها: "تعودت على ضربها، وتعذيبها خلال غياب زوجي عن المنزل، وفى المرة الأخيرة ماتت في إيدي". وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الطفلة" فرحة" لقيت مصرعها، في ظروف غامضة، متأثرة بإصابات في الوجه والرأس بمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي جثة لطفلة تدعى " فرحة " 5 سنوات، مقيمة بقرية ابويط، وبها إصابات بالرأس ونزيف الدم من انفها، وجرى ايداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف عليها، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليمها إلي ذويها.