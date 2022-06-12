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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عنوان البساطة.. عبير صبري تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبيرصبري جمهورها عبر الموقع الرسمي لتبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام" أحدث ميكب لوك لها وهو ما خطف أنظار متابعيها.

ويعتمد اللوك الجديد الذى كشفت عنه عبير صبرى على بساطة الألوان مع شعر اسود طويل معلقة "ما شاء الله" .

وأثار اللوك اعجاب كثير من النجوم وعبر البعض عن إعجابه عن طريق ميزة التعليقات  بميكب عبير صبري مثل الفنانة زينة رضا قائلة " أوبا بقا" والفنانة هاجر أحمد " love you” والإعلامية بوسي شلبي "حلاوة حلاوة" وتعليقات الكثير من الجمهور .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري، مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، نانسي صلاح والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

عبير صبري انستجرام الفنانة عبيرصبري

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