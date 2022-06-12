بسبب عطل فني.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية في السعودية

اضطرت طائرة شركة "اير كايرو" المتجهة من مطار سوهاج الدولي الى الكويت ، اليوم الاحد ، للهبوط اضطراريا بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عطل فني طارئ بالطائرة أثناء رحلتها يوجب الهبوط في أقرب مطار لإصلاحه .

فوجئ قائد الرحلة رقم SM405 بالعطل الفني أثناء التحليق ، واضطر للهبوط بالطائرة اضطراريا بالسعودية ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي راحة وسلامة وأمن الركاب ، وتم تقديم الوجبات والمشروبات لهم لحين توفير طائرة بديلة تنقلهم من جدة الى الكويت بعد تأخير دام عدة ساعات .

وتم ابلاغ رحلة العودة من مطار الكويت إلى سوهاج بتأخر اقلاع الرحلة عدة ساعات ، وذلك بسبب الهبوط الاضطراري وتوفير طائرة بديلة .