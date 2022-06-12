عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في عدة هجمات شمال بوركينا فاسو

بوركينافاسو
بوركينافاسو

قالت مصادر عسكرية لوكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في شمال بوركينا فاسو في عدة هجمات نُسبت إلى إرهابيين.

ونزل عدة مئات من الأشخاص إلى شوارع بوركينا فاسو خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتجاج على موجة الهجمات التي اجتاحت الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأفاد مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”، بأن "هجوما ارهابيا أودى بحياة ستة مدنيين في بلدة ألغا" الواقعة في محافظة بام.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس إن "الإرهابيين الذين جاءوا بأعداد كبيرة هاجموا قرية بولونجا (القريبة) وموقع التنقيب عن الذهب في ألجا" ، مؤكدا نفس الحصيلة.

وأضاف "لقد أضرموا النار في المنازل ونهبوا الممتلكات في موقع التنقيب عن الذهب" ، منوها بأن "أربعة أشخاص على الأقل" أصيبوا.

وقال إن السكان كانوا يغادرون القرية يوم الأحد متجهين نحو بلدة كايا الكبيرة التي تبعد نحو 100 كيلومتر.

وتابع مصدر أمني ثانٍ إن "هجوما قاتلا" وقع أيضا ليل السبت في سيتنجا، الواقعة أيضا في شمال البلاد ، بالقرب من حدود النيجر.

وقال المصدر إن هناك "عدة ضحايا" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفر الناس في سيتنجا إلى بلدة دوري في شمال بوركينا فاسو.

وأكد سياسي محلي في دوري "وصول أعداد كبيرة من السكان إلى البلدة أكثر من 2000 شخص"، مؤكدا أن "السلطات والأهالي يعملون جاهدين لإنشاء موقع لاستقبال النازحين".

وقال الجيش، يوم الخميس، إن متشددين مشتبه بهم قتلوا 11 شرطيا في سيتنجا.

وأضاف الجيش إن لواء دركى تعرض لـ "هجوم إرهابى"، مضيفا أنهم قتلوا إلى جانب "عدد من الإرهابيين".

بوركينا فاسو، تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم، تعاني من تمرد استمر قرابة سبع سنوات شنه إرهابيون يعبرون من مالي المجاورة.

وقتل أكثر من 2000 شخص وفر حوالي 1.8 مليون من منازلهم.

وتركزت الهجمات في شمال وشرق البلاد.

وتخضع الأمة للحكم العسكري منذ كانون الثاني (يناير) ، عندما غضب الكولونيل من الإخفاقات في دحر التمرد الذي أطاح بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

بعد هدوء نسبي ، استؤنفت الهجمات الجهادية ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 مدني وعسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

إفريقيا النازحين غرب أفريقيا بوركينا فاسو قتل 6 أشخاص مقتل 6 اشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية في استعراض للقوة

منصة ترامب تعلق حسابات المستخدمين بسبب التحدث عن 6 يناير

حلف الناتو: مخاوف تركيا من انضمام فنلندا مشروعة

الإليزيه: فرنسا ليست مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: المسئولون عن اشتباكات طرابلس سيدفعون الثمن

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في إيطاليا

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف لبحث انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد

أوكرانيا تعلن مقتل 287 طفلا على الأقل منذ بداية الغزو الروسي

ترشيحاتنا

المصري يحول تأخره بهدف لفوز على المنصورة 2-1 بكأس مصر

وول ستريت جورنال: زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية

رضا عبدالعال: اليوناني تاكيس جونياس الأصلح لتدريب منتخب مصر

فريق الأمل يظهر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

رضا عبدالعال: أطالب بإقالة مجلس اتحاد الكرة.. ومن يطالب بعودة كيروش جاهل

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

فيديو

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ