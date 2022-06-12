مقتل 6 أشخاص في عدة هجمات شمال بوركينا فاسو

قالت مصادر عسكرية لوكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في شمال بوركينا فاسو في عدة هجمات نُسبت إلى إرهابيين.

ونزل عدة مئات من الأشخاص إلى شوارع بوركينا فاسو خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتجاج على موجة الهجمات التي اجتاحت الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأفاد مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”، بأن "هجوما ارهابيا أودى بحياة ستة مدنيين في بلدة ألغا" الواقعة في محافظة بام.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس إن "الإرهابيين الذين جاءوا بأعداد كبيرة هاجموا قرية بولونجا (القريبة) وموقع التنقيب عن الذهب في ألجا" ، مؤكدا نفس الحصيلة.

وأضاف "لقد أضرموا النار في المنازل ونهبوا الممتلكات في موقع التنقيب عن الذهب" ، منوها بأن "أربعة أشخاص على الأقل" أصيبوا.

وقال إن السكان كانوا يغادرون القرية يوم الأحد متجهين نحو بلدة كايا الكبيرة التي تبعد نحو 100 كيلومتر.

وتابع مصدر أمني ثانٍ إن "هجوما قاتلا" وقع أيضا ليل السبت في سيتنجا، الواقعة أيضا في شمال البلاد ، بالقرب من حدود النيجر.

وقال المصدر إن هناك "عدة ضحايا" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفر الناس في سيتنجا إلى بلدة دوري في شمال بوركينا فاسو.

وأكد سياسي محلي في دوري "وصول أعداد كبيرة من السكان إلى البلدة أكثر من 2000 شخص"، مؤكدا أن "السلطات والأهالي يعملون جاهدين لإنشاء موقع لاستقبال النازحين".

وقال الجيش، يوم الخميس، إن متشددين مشتبه بهم قتلوا 11 شرطيا في سيتنجا.

وأضاف الجيش إن لواء دركى تعرض لـ "هجوم إرهابى"، مضيفا أنهم قتلوا إلى جانب "عدد من الإرهابيين".

بوركينا فاسو، تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم، تعاني من تمرد استمر قرابة سبع سنوات شنه إرهابيون يعبرون من مالي المجاورة.

وقتل أكثر من 2000 شخص وفر حوالي 1.8 مليون من منازلهم.

وتركزت الهجمات في شمال وشرق البلاد.

وتخضع الأمة للحكم العسكري منذ كانون الثاني (يناير) ، عندما غضب الكولونيل من الإخفاقات في دحر التمرد الذي أطاح بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

بعد هدوء نسبي ، استؤنفت الهجمات الجهادية ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 مدني وعسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.