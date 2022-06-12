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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لنجلاء بدر بعد أزمة منع حجزها بفندق في الساحل

نجلاء بدر
نجلاء بدر

شاركت الفنانة نجلاء بدر بڤيديو على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام" يجمعها بالإعلامية إنچي علي، وذلك بعد أزمتها الأخيرة، معلقة "مع أختي وصديقة عمري بتخفف عليا الصدمة" كما قدمت الشكر لادارة فندق thegseashell على الإقامة وحسن الاستقبال وشكرت سيدات مصر.

يذكر ان قصه نجلاء بدر بمفردها بأحمد فنادق العلمين تصدرت الترند بعدما شاركت الاحداث ببوست علي فيسبوك قائلة: "بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف.. بعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح) مع إن تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبول الحجز وتمت إجراءات الدخول..".

وتابعت: "للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم حتى لو كان متزوجا أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر، هل يوجد شروط لقبول المبيت أيضا بعد أن تم الحجز وتمت أيضا إجراءات الإقامة ثم الاعتذار لعدم تواجد الزوج أو الزوجة".

لترد عليها إدارة الفندق بالتكذيب ما جعل نجلاء تنشر بوست آخر على فيسبوك قائلة: "يا أفشل تكذيب عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية".


كما دعمها المخرج عمرو محمود ياسين وكتب علي الفيسبوك "فندق ريكسوس العلمين مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسي الاوتيل مش بتاخد رجاله سناجل. هههههه دولة سياحية صحيح. بصوت عمنا الجامد صلاح عبدالله Rixos Alamein ملحوظة أنا مكنتش ناوي أروح أصلا. بس سمعت الموضوع قلت اتاكد فاتصلت ولقيتهم فعلا رافضين رجل من غير زوجة.. عشان الناس سايبه الموضوع وبتسالني رايح لوحدك ليه".

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