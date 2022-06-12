بعد مباراة كوريا الجنوبية.. ميدو: سأستقبل إيهاب جلال في مطار القاهرة

قال أحمد حسام ميدو إنه سيستقبل إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني في مطار القاهرة بعد مباراة كوريا الجنوبية الودية.

وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن إيهاب جلال تعرض لظلم واضح وفادح مؤكداً أنه سيدعم المدير الفني للمنتخب الوطني بحضوره للمطار.

وأكد أنه أعلن موقفه بوضوح في دعم إيهاب جلال خاصة أن ما يحدث له أمر غير جيد على الإطلاق مشيراً إلى أن قراره باستقبال جلال في المطار ليس له علاقة على الإطلاق بمستقبل مدرب الفراعنة.

وأبدى ميدو سعادته بتفاعل الجماهير وبعض النجوم الكبار لدعم إيهاب جلال في هذا الموقف.