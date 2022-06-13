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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة BMW X3 تقدم أداء متميزاً في اختبار moose.. فيديو وصور

سيارة BMW X3 تقدم
سيارة BMW X3 تقدم أداءاً مميزاً في اختبار moose

يوجد العديد من اختبارات السلامة المعمول بها للتأكد من أن الآلات الجديدة التي نتحرك فيها ستبقينا على قيد الحياة في حال سارت الأمور على أفضل حال، وربما الأكثر رعبا منهم جميعا، يسمى اختبار moose، وترجع تسميته الى اسم المناورة التي عليك القيام بها في حالة ظهور عقبة فجأة في منتصف الطريق السريع.

سيارة BMW X3 تقدم أداءاً مميزاً في اختبار moose

تقوم العديد من الشركات المستقلة بهذا الاختبار من بينها km77.com، وتم استخدام سيارة BMW X3الجديدة في أحدث أختبار، والتي تم تحديثها من أجل Life Cycle Impulse (LCI) لعام 2022.

 

كانت العينة المستخدمة في اختبار moose عبارة عن سيارة X3 تعمل بالديزل مزودة بنظام دفع رباعي، وتم تجهيز السيارة بعدة خيارات، بما في ذلك الحزمة Mالتي خفضت نظام التعليق. 

 

كانت سيارة BMW X3 ترتدي مجموعة من العجلات يبلغ قياسها 20 بوصة على وجه الدقة ، والتي كانت أكبر من 18 بوصة الافتراضية، كما انعكست الإطارات بقياس 245 ملم في الأمام و 275 ملم في الخلف.

سيارة BMW X3 تقدم أداءاً مميزاً في اختبار moose

بسرعة 47.8 ميلاً في الساعة (77 كيلومترًا في الساعة) ، نجح X3 تقريبًا في المحاولة الأولى إن لم يكن للمخروط الذي أصيب أثناء مناورة اليد اليسرى الحادة. يمكنك رؤية X3 يرتد وينزلق أثناء هذه المحاولة.

 

سيارة BMW X3 تقدم أداءاً مميزاً في اختبار moose

كانت أفضل محاولة لـ X3 هي سرعة 50.3 ميل في الساعة (81 كم / ساعة) لأنها تهربت من جميع الأقماع دون أي صعوبات، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن المختبر لم يكن قادرًا على تكرار المحاولة النقية بسرعة 49.1 ميل في الساعة (79 كم / ساعة).

سيارة BMW X3 تقدم أداءاً مميزاً في اختبار moose

بالنسبة لجزء التعرج من الاختبارات، لاحظ السائق أنه لم يكن من الصعب المناورة بـ X3 عبر الأقماع، حيث استجاب التوجيه بسرعة لكنه لم يستطع التحرك بشكل أسرع بسبب وزن السيارة، ومع ذلك أكملت BMW X3 مسار سباق التعرج في 24.5 ثانية، مطابقة لمرسيدس بنز EQS التي تم اختبارها من قبل.

moose BMW BMW X3 EQS

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