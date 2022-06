مصطفى شوبير: الحمدلله دائما وابدا والقادم أفضل

6/13/2022 5:00:03 AM

الإثنين 13/يونيو/2022 - 05:00 ص 6/13/2022 5:00:03 AM

عبر مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الأهلي علي المصري بالسلوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتب مصطفي شوبير : الحمدلله دائما وابدا القادم افضل ان شاء الله♥️ to the next round".

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الستة عشر من كأس مصر موسم 2021-2022. عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام.

جاء هدف الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادر بعدما تلقي عرضية داخل منطقة الجزاء ليتسلم الكرة ويسدد بباطن القدم علي يسار الحارس داخل الشباك فى الدقيقة 60.