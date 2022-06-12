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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حراسة المرمى مصطفى شوبير..تعرف على تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمباراة المصري بالسلوم، التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد.
خط الوسط: محمد محمود وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.
خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

 

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنادى الأهلي المصري بالسلوم بطولة كأس مصر مصطفى شوبير

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