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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الخلاف للصلح.. القصة الكاملة لـ أزمة ياسمين عبد العزيز والعوضي

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب صلحها مع الفنان أحمد العوضي.

 

وبدأ الامر عندما لاحظ الجمهور، الغاء متابعة ياسمين للعوضي على “الفيسبوك” عقب مرورها بازمة صحية جديدة وعودتها إلى مصر.

 

علم "صدى البلد" أن الخلاف قد انتهى بين ياسمين عبد العزيز وبين زوجها النجم أحمد العوضي وعقب انتهاء الخلاف قامت ياسمين بمتابعة زوجها مرة أخرى بعد أيام من إلغاء متابعته.

ياسمين عبد العزيز تعود لمتابعة زوجها أحمد العوضي على إنستجرام

بدرية طلبة تهنئ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على الصلح


ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاح باسم الفنانة “ياسمين عبد العزيز” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  بعد أنباء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، ودخولها للمستشفي.

وتصدر اسم “ياسمين عبد العزيز” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا عن أخبار شائعة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.


أحمد العوضي يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز :

كشف الفنان أحمد العوضي، حقيقة الخلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب العوضي في منشور له: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي  أي اخت من اخواتي لما بتتصرف ..  لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

 

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز العوضي أحمد العوضى الفيسبوك

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