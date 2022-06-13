ضبط أجنبي بالقاهرة لاتجاره غير المشروع في العملات

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية") وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين .

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.