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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاملان وراء سرقة معدات من مواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

المتهمين
المتهمين

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي عاملين لقيامهما بسرقة أدوات ومعدات من إحدى المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الاول بأسلوب "المغافلة"، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من الأجهزة الأمنية بالقاهرة يفيد ورود بلاغ من مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات تحت الإنشاء بدائرة التجمع الأول بالقاهرة ، بإكتشافه سرقة ٦٧ كلبس شدة معدنية من محل عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاملين بإحدى الشركات الكائنة بالتجمع الأول أمكن ضبطهما.

وأقرا بأنه نظراً لتواجد الموقع الخاص بالشركة محل عمل المبلغ أمام الشركة محل عملهما فإختمرت فكرة سرقة الشدات المعدنية المشار إليها والتصرف فيها بالبيع

وفى سبيل ذلك توجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات" بأسلوب المغافلة " ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل إقامتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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