تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة لدعم الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي.. تفاصيل

تشهد منظومة تمويل المشروعات الصغيرة إعادة طرح منتج تمويلي محدث يستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، في إطار توجهات الدولة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع النمو الملحوظ في تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق مؤشرات البنك المركزي المصري، بما يعكس تصاعد أهمية هذا القطاع كأحد محركات الاقتصاد الوطني، خاصة في خلق فرص العمل وتعزيز مرونة السوق.

ويركز المنتج على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم التوسع في الأنشطة الصناعية والخدمية، مع إتاحة تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته. كما يدعم تطوير سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة.

ويستهدف التمويل مساندة المشروعات في التحديث التكنولوجي وزيادة الإنتاج، مع فترات سداد مناسبة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية، بما يتماشى مع توجهات التنمية الشاملة ورؤية الدولة المستقبلية.

وتأتي هذه الجهود ضمن دور المصرف المتحد الحكومي التابع للبنك المركزي في دعم المشروعات الصغيرة، من خلال إعادة إطلاق منتج تمويلي يعزز الإنتاج المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.