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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيابة الإسكندرية تندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة سيدي جابر ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق  نشب في شقة سكنية بعقار بمنطقة سموحة بحي شرق، وذلك دون حدوث إصابات.

كما قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الحريق.
تلقى محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بعقار "الجمارك" بشارع ادمون فرمون بمنطقة سموحة.
علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.
وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق العاشر والأخير بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات.
ونجحت قوات الحماية المدنية في إنزال مالك الشقة باستخدام السلم الهيدروليكي بعدما حاصرته النيران والدخان، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة سيدي جابر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الاسكندرية الحماية المدنية قسم شرطة شقة سكنية تحقيقات مدير امن الاسكندرية

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