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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عروض أفلام المهرجان القومي للسينما بالهناجر .. غدآ

الهناجر
الهناجر

تبدأ في السادسة مساء غدا الثلاثاء 14 يونيو ، بسينما الهناجر " بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض الأفلام المشاركة بالدورة الرابعة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع الصندوق، وتستمر العروض كل ثلاثاء من كل أسبوع .

وتبدأ العروض بالأفلام الروائية القصيرة : " مش بالورقة والقلم  “ اخراج احمد محمد عبده، انتاج المركز القومي للسينما،”فيلحيا أبو الفصاد" اخراج حازم مصطفي انتاج المركز القومي للسينما .

العرض المسرحى تحت الترابيزة كامل العدد على مسرح مركز الهناجر للفنون

الهناجر للفنون فتح أبوابه للعرض المسرحي إنهم يعزفون

أما الأفلام التسجيلية فهى  : " نص نعل " اخراج احمد محمد ابراهيم من انتاج المركز القومي للسينما ، " فارس الكلمة " اخراج كريم الشحري من انتاج المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ، " بكون حرة " اخراج شريف فتحي سالم انتاج المرايا للثقافة والفنون، " بيت جميل " اخراج احمد محمد ابراهيم انتاج المركز القومي للسينما ، " سحر الأواني " اخراج أحمد محمد ابراهيم ، انتاج المركز القومي للسينما ، " أبواب مكة " اخراج مهند دياب انتاج وزارة التضامن الاجتماعي  .

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