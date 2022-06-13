بدء عروض أفلام المهرجان القومي للسينما بالهناجر .. غدآ

تبدأ في السادسة مساء غدا الثلاثاء 14 يونيو ، بسينما الهناجر " بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض الأفلام المشاركة بالدورة الرابعة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع الصندوق، وتستمر العروض كل ثلاثاء من كل أسبوع .

وتبدأ العروض بالأفلام الروائية القصيرة : " مش بالورقة والقلم “ اخراج احمد محمد عبده، انتاج المركز القومي للسينما،”فيلحيا أبو الفصاد" اخراج حازم مصطفي انتاج المركز القومي للسينما .

أما الأفلام التسجيلية فهى : " نص نعل " اخراج احمد محمد ابراهيم من انتاج المركز القومي للسينما ، " فارس الكلمة " اخراج كريم الشحري من انتاج المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ، " بكون حرة " اخراج شريف فتحي سالم انتاج المرايا للثقافة والفنون، " بيت جميل " اخراج احمد محمد ابراهيم انتاج المركز القومي للسينما ، " سحر الأواني " اخراج أحمد محمد ابراهيم ، انتاج المركز القومي للسينما ، " أبواب مكة " اخراج مهند دياب انتاج وزارة التضامن الاجتماعي .