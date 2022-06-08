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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إنهم يعزفون على مسرح مركز الهناجر للفنون

صدى البلد

استقبل مسرح مركز الهناجر للفنون العرض المسرحى "إنهم يعزفون"، ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته ال 45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وتنفذه الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر برئاسة المخرج شادى سرور، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

 

تدور أحداث العرض حول حاكم يحب النوم ولا يريد سماع أى صوت ينتمى إلى الفن لذلك فأنه يقوم بصلب كل من يحاول فعل ذلك، ويقوم بتقديمها بشكل هزلى ساخر، حيث عبر المخرج عن العرض من خلال مواقفه الحياتية التى مر بها، كما يوضح العرض رسالة للعالم أجمع تؤكد علي دورالفن الحقيقى في تحقيق العدالة ونبذ الظلم، "أنهم يعزفون" لفرقة قصر أحمد بهاء الدين التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى"، تأليف محمود جمال الحديني، إخراج كيرلس ممدوح، أشعار الدكتور سيد عبد الرازق، ألحان المايسترو نصر الدين أحمد، استعراضات وتعبير حركي مارك صفوت، ديكور وملابس زياد الحسيني، مدير الفرقة الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، بطولة محمد  يسري، محمد لطفى، كريستين ماهر، أحمد الأمير، محمد حسام، عبده كمال، أحمد مصطفي.

 

جاء العرض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من أ.د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، وعدد من القيادات الثقافية والفنية.

الهناجر إنهم يعزفون المخرج شادي سرور الإدارة المركزية للشئون الفنية مركز الهناجر

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